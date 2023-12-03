Тамерлан Башаев прокомментировал победу на турнире «Большого шлема» по дзюдо

Российский дзюдоист, победитель «Большого шлема» в Токио Тамерлан Башаев прокомментировал своё выступление на турнире. В финале Башаев одолел южнокорейского спортсмена Ким Мин Чона.

«Этот дзюдоист (Ким Мин Чон) известен прежде всего своей взрывной силой и выносливостью, с ним нужно работать только первым номером. Эти советы перед схваткой мне дал Инал Тасоев. Я так и начал действовать, но потом он вдруг решил рискнуть и полез в бросок. Я его в итоге контратаковал, так что всё сложилось очень удачно. Куда бы мы с Тасоевым ни ехали, всегда победа наша, и мы очень хотели побороться в финале. Но это дзюдо — одна маленькая ошибка, одно мгновение решает всё. Ничего, Инал себя ещё проявит в лучшем виде», — сказал Башаев в интервью ТАСС.

Башаев завоевал золото «Большого шлема» в весовой категории свыше 100 кг. Дзюдоист одержал досрочную победу приёмом на иппон.