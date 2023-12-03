ЮАР и Австралия — победители первого этапа Мировой серии по регби

Завершился стартовый в сезоне этап Мировой серии по регби-7, который проходил в Дубае (ОАЭ). Победителями мужского этапа стала сборная ЮАР. У женщин сильнейшими оказались спортсменки из Австралии.

В мужском финале спортсмены из ЮАР обыграли Аргентину со счётом 12:7. Южноафриканцы прошли двухдневную дистанцию без поражений. В матче за бронзу представители Новой Зеландии оказались сильнее спортсменов из Фиджи. Встреча закончилась со счётом 17:12.

В женском финале сборная Австралии одолела представительниц Новой Зеландии со счётом 26:19. Австралия прошла этап в Дубае без поражений. Третье место в женском этапе заняла сборная Франции, которая уверенно обыграла Канаду со счётом 26:5.

Второй этап Мировой серии состоится в Кейптауне (ЮАР) 9-10 декабря.