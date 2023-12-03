Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на Кубке мира в Канаде. Она оформила победный дубль на канадском этапе Кубка мира. По сумме двух попыток Бриньоне опередила на 33 сотые секунды представительницу Швейцарии Лару Гут-Бехрами, занявшую второе место. Тройку призёров замкнула Микаэла Шиффрин из США, для которой это третье подряд третье место в гиганте.

Горные лыжи. Кубок мира. Трамблан, Канада

Женщины

Гигантский слалом. Результаты.

1. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.11,95.

2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,33.

3. Микаэла Шиффрин (США) – 0,39.

4. Клара Дире (Франция) – 0,45.

5. Петра Влхова (Словакия) – 0,67.

6. Валери Гренье (Канада) – 0,73.

7. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,16.

8. Марта Бассино (Италия) – 1,22.