Горнолыжница Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на Кубке мира в Канаде
Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на Кубке мира в Канаде. Она оформила победный дубль на канадском этапе Кубка мира. По сумме двух попыток Бриньоне опередила на 33 сотые секунды представительницу Швейцарии Лару Гут-Бехрами, занявшую второе место. Тройку призёров замкнула Микаэла Шиффрин из США, для которой это третье подряд третье место в гиганте.
Горные лыжи. Кубок мира. Трамблан, Канада
Женщины
Гигантский слалом. Результаты.
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.11,95.
2. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,33.
3. Микаэла Шиффрин (США) – 0,39.
4. Клара Дире (Франция) – 0,45.
5. Петра Влхова (Словакия) – 0,67.
6. Валери Гренье (Канада) – 0,73.
7. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,16.
8. Марта Бассино (Италия) – 1,22.
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