Доммараджу делит первое место с Адамсом по итогам трёх туров London Chess Classic

В эти дни проходит шахматный турнир London Chess Classic. По итогам трёх туров молодой индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу занимает первое место вместе с 52-летним английским гроссмейстером Майклом Адамсом.

Доммараджу захватит лидерство в отборе на турнир претендентов через цикл Международной шахматной федерации (FIDE) в случае единоличной победы на London Chess Classic.

London Chess Classic — международный шахматный турнир, который проводится ежегодно с 2009 года в столице Великобритании и является одним из этапов шахматной серии турниров Grand Chess Tour. За всю историю турнира беспрекословным лидером по числу побед является бывший чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, который становился победителем четыре раза.