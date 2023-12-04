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Каспаров* оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Каспаров* оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
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13-му чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) выписали штраф в 30 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

«Хамовнический районный суд Москвы назначил наказание Каспарову* Г. К. в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей за нарушение ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах, либо представление таких сведений в неполном объёме)», — сообщили в пресс-службе суда информационному агентству ТАСС.

Ранее он уже был оштрафован на 40 тысяч рублей по аналогичной статье.

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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