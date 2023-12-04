Трёхкратная олимпийская чемпионка по бобслею Кейлли Хамфрис объявила, что ждёт ребёнка

Трёхкратная олимпийская чемпионка, американская бобслеистка Кейлли Хамфрис объявила, что пропустит сезон-2023/2024, потому что она и её муж, бывший бобслеист Трэвис Армбрустер, ждут первенца.

Хамфрис сообщила об этом в своих социальных сетях, добавив, что ребёнок должен появиться на свет в июне.

Фото: Соцсети Кейлли Хамфрис

«Малыш на борту», – подписала она фотографию, выложенную в соцсетях.

Отметим, что Хамфрис всегда открыто говорила о своих планах стать матерью. После победы на Олимпийских играх 2022 года в Пекине она заявила, что надеется забеременеть, а потом успеть вернуться к Олимпиаде 2026 года.

Также отметим, что ранее Кейлли Хамфрис стала олимпийской чемпионкой в 2010 и 2014 году, выступая за сборную Канады в паре с Хезер Мойс. В 2022 году Кейли Хамфрис тоже завоевала золото и стала первой олимпийской чемпионкой в монобобе.