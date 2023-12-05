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Сёстры Аверины планируют открыть собственную школу по художественной гимнастике

Сёстры Аверины планируют открыть собственную школу по художественной гимнастике
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Многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Дина Аверина сообщила, что они с сестрой Ариной планируют открыть собственную школу по художественной гимнастике.

«Уже есть зал, который назван в честь нас в городе Заволжье, где мы родились. Но мы давно думали над тем, чтобы открыть свою школу, чтобы там дети могли тренироваться, да и мы тоже. Потом эта мысль ушла, и к ней пока не возвращались. Может быть, через год-два опять вернёмся к ней и построим где-нибудь школу, чтобы там тренировались дети, и даже мы будем с ними работать», — сказала Дина Аверина в интервью ТАСС.

Отметим, что Дина Аверина является серебряным призёром Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира и девять раз выигрывала на чемпионатах Европы.

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