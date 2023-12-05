Сёстры Аверины заявили, что не завершили карьеру в художественной гимнастике

Многократная чемпионка мира и Европы российская гимнастка Арина Аверина сообщила, что они с сестрой Диной не завершили профессиональную карьеру. Спортсменка подчеркнула, что сейчас им с сестрой больше удовольствия приносят выступления в шоу.

«Мы полностью не переключились, просто у нас появилось больше свободного времени. Но мы ещё не завершили карьеру, нигде не объявляли об этом. Мы не любим оставаться на достигнутом, всегда двигаемся вперёд. Сейчас нам больше удовольствия приносят выступления в шоу, там больше энергетики и эмоций, ты выходишь раскрепощённым и не задумываешься, сделаешь ли ошибку или нет», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.

Напомним, Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе текущего года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Её сестра Дина Аверина участвовала в первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года. Эти соревнования также являются последними для неё на данный момент.