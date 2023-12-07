Ушёл из жизни призёр ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов
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В среду, 6 декабря 2023 года, на 64-м году жизни умер бронзовый призёр чемпионата мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1983 года, чемпион СССР, мировой рекордсмен на дистанции 5000 м Александр Баранов. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.
«К сожалению, Александр Баранов ушёл из жизни. Это произошло вчера. Причины смерти мне пока неизвестны», — цитирует Николая Гуляева ТАСС.
В 1982 году Баранов установил мировой рекорд на дистанции 5000 м, преодолев её за 6.54,66. На соревнованиях по конькобежному спорту Александр Баранов выступал до 1992 года.
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