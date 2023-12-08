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Президент Путин не будет встречаться с российскими спортсменами в ближайшее время

Президент Путин не будет встречаться с российскими спортсменами в ближайшее время
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Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, сообщил, что глава государства не планирует в ближайшее время проводить встречу с российскими спортсменами. Левитин отметил, что она может состояться в следующем году, однако пока конкретных планов нет.

«Нет, мы не планируем встречи со спортсменами, у нас уже были. У нас же совет по спорту был. В следующем году, может быть, но пока нет», — приводит слова Левитина «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых россияне смогут вернуться на международную арену в нейтральном статусе.

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