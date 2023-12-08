World Rugby будет бороться с интернет-травлей при помощи искусственного интеллекта

Международная федерация регби (World Rugby) начала кампанию по борьбе с интернет-оскорблениями и угрозами в адрес участников матчей. Для работы в этом направлении организация планирует использовать современные технологии, сообщает The Mirror.

По утверждению издания, World Rugby начала сотрудничество с компанией Signify Group, которая будет обеспечивать выявление случаев интернет-травли с помощью искусственного интеллекта. После обнаружения злоумышленников Международная федерация регби будет инициировать судебные дела на основании имеющихся фактов.

Напомним, ранее из-за угроз, поступающих в интернете, свою международную карьеру прервал регбийный рефери Том Фоли. Также из-за оскорблений и угроз в свой адрес свою карьеру завершил Уэйн Барнс, обслуживавший финальный матч Кубка мира по регби.