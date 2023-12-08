Глава World Athletics заявил, что российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже (Франция).

«Возможно, вы увидите несколько нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в лёгкой атлетике. Наша позиция не изменилась, она устойчива, Совет её придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьёй», — сказал Коу на пресс-конференции после Всемирного совета по лёгкой атлетике, проходившего в Монако. Его слова приводит издание Barron's.

Напомним, ранее сегодня стало известно о создании World Athletics рабочей группы по вопросу выступления россиян на международных турнирах.