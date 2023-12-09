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Экс-россиянка Кирпичникова завоевала второе золото на чемпионате Европы по плаванию

Экс-россиянка Кирпичникова завоевала второе золото на чемпионате Европы по плаванию
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Бывшая российская пловчиха, ныне выступающая за Францию, Анастасия Кирпичникова выиграла второе золото на чемпионате Европы на короткой воде, проходящем в Отопени (Румыния).

Спортсменка в пятницу, 8 декабря, стала лучшей на дистанции 1500 м свободным стилем. Кирпичникова финишировала со временем 15:20.12, обогнав ближайшую соперницу, итальянку Симону Квадареллу, на 17 секунд.

Ранее, в среду, 6 декабря, Анастасия Кирпичникова выиграла золото на дистанции 800 м свободным стилем.

Напомним, пловчиха является трёхкратной чемпионкой чемпионата Европы на короткой воде 2021 года и серебряным призёром чемпионата мира на короткой воде 2021 года.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде завершится в воскресенье, 10 декабря.

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