Глава ФТАР: условия допуска наших тяжелоатлетов призывают нарушать законодательство РФ

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что условия допуска российских тяжелоатлетов до соревнований являются невыполнимыми, они призывают нарушать законодательство РФ.

«Условия допуска российских тяжелоатлетов до международных соревнований невыполнимы, неприемлемы, дискриминационны, нарушают права человека и Олимпийскую хартию, призывают нарушать законодательство РФ. Подобного рода провокации не рассматриваются ФТАР как возможность участия в фестивале, который по какой-то нелепой случайности носит название “Олимпийские игры”.

Нейтральный статус нашими спортсменами так же не рассматривается в обмен на допуск. Мы готовы выступать на равных для всех спортсменов условиях в соревнованиях, организованных в соответствии с уставом организации и прочих регламентирующих документов. Выявленные в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) коррупция, мошенничество, манипуляции с допингом и кумовство, в сочетании с зависимостью от денег Международного олимпийского комитета (МОК), определили солидарность их взглядов и сговорчивость. Это, в свою очередь, обеспечило выполнение международной федерацией всех политических «рекомендаций» МОК, несмотря на их обоюдную разрушительную деструктивность», – приводит слова Агапитова ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.