Этнический бурят из Монголии завоевал в Японии кубок Императора по сумо
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27-летний спортсмен из Монголии Бямбачулуун Лхагвасурэн завоевал на ноябрьском басе в Фукуоке свой второй титул в этом году, сообщает «Буряад унэн».
Японское имя спортсмена – Тэцуо Кирисима. Он завоевал кубок Императора, который в 100-й раз достаётся монгольскому спортсмену. А также установил личный рекорд – 13 побед за 15 дней. Победу ему принесла схватка с Такакэйсё Таканобу, обладателем четырёх Кубков императора.
Отметим, на профессиональном ринге сумо Бямбачулуун Лхагвасурэн начал выступать с 2019 года. Ранее спортсмен занимался монгольской национальной борьбой и дзюдо.
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