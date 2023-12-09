Этнический бурят из Монголии завоевал в Японии кубок Императора по сумо

27-летний спортсмен из Монголии Бямбачулуун Лхагвасурэн завоевал на ноябрьском басе в Фукуоке свой второй титул в этом году, сообщает «Буряад унэн».

Японское имя спортсмена – Тэцуо Кирисима. Он завоевал кубок Императора, который в 100-й раз достаётся монгольскому спортсмену. А также установил личный рекорд – 13 побед за 15 дней. Победу ему принесла схватка с Такакэйсё Таканобу, обладателем четырёх Кубков императора.

Отметим, на профессиональном ринге сумо Бямбачулуун Лхагвасурэн начал выступать с 2019 года. Ранее спортсмен занимался монгольской национальной борьбой и дзюдо.