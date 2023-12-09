Минаков: спасибо МОК большое за допуск, но для пловцов это мало что меняет

Российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, чемпион Европы и призёр чемпионатов мира, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпиаду в Париже (Франция) в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

«Я ждал этого решения. Они сами заявляли, что будет конгресс, на котором будет принято решение по допуску или не допуску. Поэтому можно было подобного ожидать. Допуск — это не то чтобы праздник, скорее снисхождение. Спасибо МОК за это большое, но критерии по допуску от World Aquatics остались неизменными. Так что для нас это мало что меняет.

На данный момент не планирую оформлять нейтральный статус. Я буду болеть и поддерживать тех, кто пойдёт на такой шаг. Однако для себя чётко понимаю, что это неправильно, и пойти на такое не могу», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.