Олег Матыцин: вопреки всем санкциям, Россия и Беларусь продолжают активное развитие

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в условиях санкций в отношении спортивных сообществ двух стран Россия и Беларусь делают всё необходимое, чтобы обеспечить спортсменов и тренеров насыщенным календарём.

«Все эти годы мы чувствовали и продолжаем ощущать, что мы единая спортивная семья, корнями уходящая в наше победное советское прошлое. И сегодня мы, будучи двумя независимыми государствами, как союзники продолжаем активно развивать спорт и физическую культуру, делать всё необходимое для того, чтобы обеспечить наших атлетов и тренеров насыщенным спортивным календарём.

Вопреки всем санкциям, которые сегодня довлеют над нашими странами, мы ощущаем себя самодостаточными спортивными державами и продолжаем активное развитие», – приводит слова Матыцина официальный телеграм-канал министерства спорта и туризма Беларуси.

Напомним, с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге пройдут Всемирные игры дружбы. Призовой фонд Игр должен составить 4,6 миллиарда рублей. Спортсмены разыграют между собой 237 комплектов наград.