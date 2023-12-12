В Москве пройдёт самое крупное в России соревнование по Вэйци

С 16 по 17 декабря в Москве состоится XI Кубок посла Китая по интеллектуальной игре Вэйци (игра Го). В двухдневных соревнованиях примут участие в общей сложности более 250 спортсменов, среди которых титулованные гроссмейстеры, мастера спорта и спортсмены-любители из России и Китая. Общий призовой фонд грядущего турнира составил 950 тысяч рублей.

В список приглашённых гостей вошли: посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, представители Минспорта РФ и Москомспорта, президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович.

Кубок посла Китая проводится 11-й раз в истории. Это самый крупный турнир по Вэйци в России, он впервые состоялся в 1997 году.