НФЛ: результаты матчей 14-го тура, турнирная таблица

12 декабря завершилась 14-я игровая неделя в Национальной футбольной лиге (НФЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.
НФЛ. 14-й тур:
«Питтсбург Стилерз» — «Нью-Ингленд Пэтриотс» — 18:21;
«Атланта Фэлконс» — «Тампа-Бэй Бакканирс» — 25:29;
«Балтимор Рэйвенс» — «Лос-Анджелес Рэмс» — 37:31 (ОТ);
«Кливленд Браунс» — «Джэксонвилл Джагуарс» — 31:27;
«Нью-Йорк Джетс» — «Хьюстон Тексанс» — 30:6;
«Нью-Орлеан Сэйнтс» — «Каролина Пантерс» — 28:6;
«Цинциннати Бенгалс» — «Индианаполис Кольтс» — 34:14;
«Чикаго Беарз» — «Детройт Лайонс» — 28:13;
«Лас-Вегас Рэйдерс» — «Миннесота Вайкингс» — 0:3;
«Сан-Франциско Форти Найнерс» — «Сиэтл Сихокс» — 28:16;
«Канзас-Сити Чифс» — «Баффало Биллс» — 17:20;
«Лос-Анджелес Чарджес» — «Денвер Бронкос» — 7:24;
«Даллас Ковбойз» — «Филадельфия Иглз» — 33:13;
«Майами Долфинс» — «Теннесси Тайтенс» — 27:28;
«Нью-Йорк Джайентс» — «Грин-Бэй Пэкерс» — 24:22.
Турнирная таблица после 14-го тура
Американская футбольная конференция
1. «Балтимор Рэйвенс» — 0,769 (доля побед).
2. «Майами Долфинс» — 0,692.
3. «Канзас-Сити Чифс» — 0,615.
4. «Джэксонвилл Джагуарс» — 0,615.
5. «Кливленд Браунс» — 0,615.
6. «Баффало Биллс» — 0,538.
7. «Хьюстон Тексанс» — 0,538.
8. «Цинциннати Бенгалс» — 0,538.
9. «Индианаполис Кольтс» — 0,538.
10. «Денвер Бронкос» — 0,538.
11. «Питтсбург Стилерз» — 0,538.
12. «Лос-Анджелес Чарджес» — 0,385.
13. «Теннесси Тайтенс» — 0,385.
14. «Нью-Йорк Джетс» — 0,385.
15. «Лас-Вегас Рэйдерс» — 0,385.
16. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — 0,231.
Национальная футбольная конференция
1. «Даллас Ковбойз» — 0,769 (доля побед).
2. «Сан-Франциско Форти Найнерс» — 0,769.
3. «Филадельфия Иглз» — 0,769.
4. «Детройт Лайонс» — 0,692.
5. «Миннесота Вайкингс» — 0,538.
6. «Нью-Орлеан Сэйнтс» — 0,462.
7. «Грин-Бэй Пэкерс» — 0,462.
8. «Лос-Анджелес Рэмс» — 0,462.
9. «Тампа-Бэй Бакканирс» — 0,462.
10. «Атланта Фэлконс» — 0,462.
11. «Сиэтл Сихокс» — 0,462.
12. «Чикаго Беарз» — 0,385.
13. «Нью-Йорк Джайентс» — 0,385.
14. «Вашингтон Коммандерс» — 0,308.
15. «Аризона Кардиналс» — 0,231.
16. «Каролина Пантерс» — 0,077.