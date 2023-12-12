Призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике дисквалифицирован на четыре года

Серебряный призёр Универсиады-2017, обладатель бронзовой медали на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике 2019 года российский спортсмен Родион Бочков решением Спортивного арбитражного сада (CAS) отстранён на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сообщении говорится о том, что суд в Лозанне отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА и постановил дисквалифицировать спортсмена на четыре года. Отсчёт дисквалификации начался с 28 ноября 2023 года, в срок дисквалификации зачтётся временное отстранение, длившееся с 19 мая 2020 года по 27 мая 2021 года.

Помимо медалей на европейском чемпионате и Универсиаде, Бочков является обладателем золота чемпионатов мира и Европы среди юниоров.