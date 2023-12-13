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Карлсен оштрафован на € 10 тыс. за отказ продолжать турнир с Ниманном

Карлсен оштрафован на € 10 тыс. за отказ продолжать турнир с Ниманном
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16-й чемпион мира по шахматам, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен решением Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине оштрафован на € 10 тыс. за необоснованное снятие с Кубка Синкфилда 2022 года. Об этом утверждается в официальном релизе ФИДЕ по делу о предполагаемых необоснованных обвинениях в мошенничестве и принижении интересов и доброго имени шахмат как вида спорта. Напомним, скандал разгорелся после того, как Карлсен обвинил Ханса Ниманна в жульничестве.

В ходе внутреннего расследования ФИДЕ Карлсен, обвиняемый по ряду статей Дисциплинарного кодекса ФИДЕ, был оправдан по всем из них, кроме снятия с турнира без действительной причины либо без уведомления арбитра.

При этом норвежский шахматист признан невиновным по таким статьям, как:

  • безрассудное или явно необоснованное обвинение в шахматном жульничестве;
  • неправомерное поведение по отношению к официальному лицу соревнований;
  • унижение репутации и интересов ФИДЕ;
  • попытка подорвать честь.
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