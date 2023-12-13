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Фёдор Земсков попал в список из 100 претендентов на звание «Игрок года» от BSWW

Фёдор Земсков попал в список из 100 претендентов на звание «Игрок года» от BSWW
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Игрок сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков попал в шорт-лист из 100 кандидатов на звание «Игрок года» по версии Всемирной организации пляжного футбола (BSWW), сообщает портал BSRussia.

Во вторник, 12 декабря, на официальном сайте BSWW был опубликован список из 100 игроков-мужчин, 50 игроков-женщин и 40 тренеров, из которых по итогам голосования будут выбраны по одному победителю звания «Игрок года». Одним из номинантов стал нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Земсков.

Также в список попали футболисты, которые в 2023 году выступали в Суперлиге: Филипе («Локомотив»), Анатолий Рябко («Спартак»), Элиотт Монод (ЦСКА), Маурисиньо («Кристалл»), Родриго («Кристалл») и Датинья («Кристалл»).

В номинации «Лучший тренер года» года участвует Николас Альварадо, который возглавляет сборную Беларуси и «Краснодар-ЮМР».

Голосование продлится до 11 января.

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