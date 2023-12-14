Гимнаст Маринов: я при любой возможности готов выступить на международной арене

Победитель Кубка России в личном многоборье Даниел Маринов заявил, что мечтает выступить на международных соревнованиях, и отметил, что молодые спортсмены должны использовать все возможности для участия, даже если это означает выступление под нейтральным статусом.

«Я ещё достаточно молодой, и мне, к сожалению, ещё не посчастливилось выступать на международной арене по разным причинам: сначала просто не подходил по возрасту, потом карантин, потом уже, когда начал выступать среди взрослых, ввели эти санкции, и поэтому мне пока что не понять, что такое выступать на чемпионате Европы, чемпионате мира. Но очень бы, конечно, хотелось, уже давно очень хочется, с малых лет, но всё никак ещё не получается.

Я при любой возможности готов выступить на международной арене, даже под нейтральным флагом. В любом случае, когда мы приезжаем на старты, все прекрасно понимают, из какой мы страны: у нас есть экипировка, на которой не скроешь то, что у тебя цвета флага России. И потом, когда ты выигрываешь что-то, занимаешь место, в любом случае ты это привозишь обратно к себе на родину, которая тебя натренировала, которая тебя воспитала, которая дала тебе всё, что у тебя сейчас есть. Поэтому молодым спортсменам, которые только начинают свой путь в большом спорте, я думаю, необходимо ехать при любой возможности», – приводит слова спортсмена ТАСС.

Кроме того, Маринов отметил, что в предстоящем году в России хотел бы выступить на Играх БРИКС и Играх дружбы.

«Желание бешеное выступить, побороться с представителями других стран, пообщаться с ребятами», – добавил 18-летний гимнаст.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.