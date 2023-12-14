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World Athletics назвала лучших легкоатлетов года

World Athletics назвала лучших легкоатлетов года
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Международная легкоатлетическая федерация на своём официальном сайте объявила имена лучших спортсменов 2023 года среди мужчин и среди женщин. На этот раз World Athletics решила определить по три победителя – отдельно для беговых видов, технических видов и видов, проводящихся вне стадиона.

Ими стали Арман Дюплантис (Швеция, прыжок с шестом), Келвин Киптум (Кения, марафон), Ноа Лайлз (США, 100 м / 200 м) — у мужчин; Тигист Ассефа (Эфиопия, марафон), Фаит Кипьегон (Кения, 1500 м / 1 миля / 5000 м) и Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок) — у женщин.

Также World Athletics определила победителей в номинации «Восходящие звёзды». Ими стали 19-летний кениец Эммануэл Ваньоньи, выигравший серебро в беге на 800 м на чемпионат мира-2023, и его соотечественница 19-летняя Фаит Черотич, завоевавшая бронзу ЧМ в беге на 3000 м с препятствиями.

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