Карякин: в любое время готов сыграть с Путиным в шахматы — сочту за честь!

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что с радостью бы сыграл в шахматы с президентом России Владимиром Путиным.

«История Путина про шахматиста? Я общался с Владимиром Владимировичем не раз, но считаю, что есть тайна личной беседы. Было бы неэтично об этом рассказывать. Приятно, что Владимир Владимирович вспомнил про шахматы, это замечательно. Всегда и в любое время я готов с ним сыграть в шахматы, сочту за честь!» — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вопрос об игре в шахматы Владимиру Путину задали на пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин ответил на вопрос, играет ли в шахматы

Напомним, 23 ноября текущего года Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. Предыдущее разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 1 января 2024 года.