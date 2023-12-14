Карякин: в любое время готов сыграть с Путиным в шахматы — сочту за честь!

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что с радостью бы сыграл в шахматы с президентом России Владимиром Путиным.
«История Путина про шахматиста? Я общался с Владимиром Владимировичем не раз, но считаю, что есть тайна личной беседы. Было бы неэтично об этом рассказывать. Приятно, что Владимир Владимирович вспомнил про шахматы, это замечательно. Всегда и в любое время я готов с ним сыграть в шахматы, сочту за честь!» — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, 23 ноября текущего года Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешила выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. Предыдущее разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 1 января 2024 года.