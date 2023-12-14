В Москве состоялось открытие Международного турнира «Шахматные звезды 3.0»

13 декабря в ресторане Lesnoy состоялось торжественное открытие Международного турнира «Шахматные звезды 3.0». На открытии присутствовали гроссмейстеры, принимающие участие в турнире, а также многие любители и поклонники шахматного спорта.

Среди гроссмейстеров была проведена жеребьёвка при участии главного судьи соревнований Артёма Ахметова. Номера гроссмейстеров распределились в следующем порядке: 1 – Владислав Артемьев, 2 – Евгений Томашевский, 3 – Александр Грищук, 4 – Александра Горячкина, 5 – Сергей Карякин, 6 – Франсиско Вальехо, 7 – Раунак Садхвани, 8 – Екатерина Лагно, 9 – Эрнесто Инаркиев, 10 – Теймур Раджабов.

«Для меня участие в турнире «Шахматные звезды» каждый раз становится большим событием: турнир не только даёт возможность сыграть с сильнейшими гроссмейстерами и побороться за главный приз, но и получить массу вдохновляющих эмоций. Уверен, на этот раз турнир станет ещё масштабнее и зрелищнее, и приглашаю всех на наши игры в «Лужниках», – делится впечатлениями Сергей Карякин.

Игры третьего Международного турнира «Шахматные звезды 3.0», который всего за несколько лет стал одним из самых грандиозных и успешных соревнований по шахматам, пройдут с 14 по 19 декабря при информационной поддержке спортивного портала «Чемпионат». В новом турнире примут участие десять выдающихся мировых гроссмейстеров. Общий призовой фонд — 15 000 000 рублей.

Адрес проведения турнира: БСА Лужники (ул. Лужники, 24, стр.1) VIP-трибуна C