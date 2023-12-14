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Мамиашвили — о словах Путина: спортивное сообщество должно заявить о своей позиции

Мамиашвили — о словах Путина: спортивное сообщество должно заявить о своей позиции
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о словах президента России Владимира Путина о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Думаю, что президент дал посыл к тому, чтобы спортивное сообщество наконец-то определилось и приняло решение по условиям МОК здесь и сейчас. Однако предложенные требования просто не укладываются в Олимпийскую хартию и в рамки уставов общественных организаций.

Никто не участвовал в их широком обсуждении и целесообразности, они были приняты в одностороннем порядке под политическим давлением. Поэтому спортивное сообщество должно заявить о своей позиции, не надо идти по пути некоего радикализма, надо лишь всё взвесить и понять, чего мы хотим», — приводит слова Мамиашвили RT.

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Напомним, ранее Владимир Путин во время пресс-конференции высказался о решении МОК допустить российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в формате нейтральных спортсменов.

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