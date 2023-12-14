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Владимир Путин заявил, что решение по Олимпиаде должны принять Минспорта и ОКР

Путин о поездке на Олимпийские игры — 2024: нужно изучать, хотят ли нас отсечь от медалей?
Владимир Путин и Александр Большунов
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Владимир Путин во время пресс-конференции высказался о решении МОК допустить российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в формате нейтральных спортсменов:

«Ехать или не ехать? Тут такой момент: нужно внимательно смотреть, какие условия предлагают. Флаг, гимн запретили, но все знают, что это наши спортсмены. Поэтому я и поддерживал ранее, чтобы наши ехали на соревнования. А сейчас нужно изучить условия: есть ли искусственные ограничения, чтобы отсечь наших лидеров? Чтобы обесточить нашу сборную, отсечь от золотых медалей. Спортсменов из ЦСКА, «Динамо» запрещают якобы за связь с вооружёнными силами. Нужно проанализировать и принять взвешенное решение. В любом случае это дело Минспорта и Олимпийского комитета», – заявил Путин.

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