Ежегодное олимпийское собрание состоится 15 декабря в Москве
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Сегодня, 15 декабря, в Москве в конференц-зале Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной пройдёт ежегодное олимпийское собрание.
В мероприятии примут участие представители Общероссийских спортивных федераций, территориальных Олимпийских советов, Олимпийских академий и других организаций-членов ОКР, а также известные тренеры и спортсмены. По окончании собрания будет проведён пресс-подход, в котором примет участие президент ОКР Станислав Алексеевич Поздняков.
Время начала ежегодного мероприятия в Олимпийском комитете России — 12:00 мск.
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