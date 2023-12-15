Ежегодное олимпийское собрание состоится 15 декабря в Москве

Сегодня, 15 декабря, в Москве в конференц-зале Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной пройдёт ежегодное олимпийское собрание.

В мероприятии примут участие представители Общероссийских спортивных федераций, территориальных Олимпийских советов, Олимпийских академий и других организаций-членов ОКР, а также известные тренеры и спортсмены. По окончании собрания будет проведён пресс-подход, в котором примет участие президент ОКР Станислав Алексеевич Поздняков.

Время начала ежегодного мероприятия в Олимпийском комитете России — 12:00 мск.