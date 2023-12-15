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Карякин — об участии в Играх дружбы: если пригласят играть, однозначно выступлю

Карякин — об участии в Играх дружбы: если пригласят играть, однозначно выступлю
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Победитель турнира претендентов 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался по поводу возможного участия в Играх дружбы, которые состоятся в следующем году.

«Здесь я абсолютно открыт к предложениям. Если меня пригласят играть, то я однозначно выступлю. Считаю, решение организовать такое соревнование абсолютно верное. Если нас не ждут на международных соревнованиях, то надо играть в альтернативных турнирах. Ничего зазорного в этом нет», — цитирует Карякина ТАСС.

Напомним, первые Всемирные игры дружбы пройдут в 2024 году в России с 15 по 29 сентября. Соревнования в 33 видах спорта примут Москва и Екатеринбург.

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