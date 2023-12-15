Монако примет финал олимпийской квалификации по регби-7

Международная федерация World Rugby объявила о месте проведения последнего этапа отбора на Олимпийские игры 2024 года по регби-7. Игры мужского и женского квалификационных турниров состоятся в Монако на стадионе «Луи II» 21–23 июня. Арена уже принимала отборы к Играм-2016 и Олимпиаде-2020.

В мужской части соревнований за единственную путёвку в Париж будут бороться сборные Бразилии, Канады, Чили, Китая, Великобритании, Гонконга, Мексики, Папуа-Новой Гвинеи, Южной Африки, Испании, Тонга, Уганды.

В женском турнире примут участие команды Аргентины, Китая, Чехии, Гонконга, Кении, Ямайки, Мексики, Папуа-Новой Гвинеи, Парагвая, Польши, Самоа, Уганды.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Напомним, сборная России по регби-7 не имеет возможности отобраться на Игры из-за рекомендаций МОК, регламентирующих участие российских спортсменов в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах.