Глава ФШР: 65 шахматистов, перешедших под другие флаги, — это индивидуальные случаи

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал смену 65 российскими шахматистами спортивного гражданства индивидуальными случаями. Среди самих спортсменов, даже элитных, по его словам, незаменимых нет.

«65 шахматистов, перешедших под другие флаги, — это индивидуальные случаи. Сегодня у нас официально 415 тысяч человек. Процесс смены гражданства происходит постоянно. Конечно, пять шахматистов, поменявших гражданство, — это шахматисты высокого класса. Но незаменимых нет.

Для российских шахмат год сложился успешно. После перехода в Азию 150 шахматистов приняли участие в международных соревнованиях, мы выиграли 85 медалей, из них 30 золотых. 24 медали из них — это различные чемпионаты мира и один Кубок мира. Это большой успех. Сегодня наша команда полетела участвовать в чемпионате ШОС. Надеюсь также, что будет много медалей на чемпионате мира по рапиду и блицу», — приводит слова Филатова ТАСС.

Турнир ШОС по шахматам пройдёт 17-18 декабря в Циндао (Китай). Чемпионат мира по рапиду и блицу состоится с 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан).