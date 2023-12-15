Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава ФШР: 65 шахматистов, перешедших под другие флаги, — это индивидуальные случаи

Глава ФШР: 65 шахматистов, перешедших под другие флаги, — это индивидуальные случаи
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал смену 65 российскими шахматистами спортивного гражданства индивидуальными случаями. Среди самих спортсменов, даже элитных, по его словам, незаменимых нет.

«65 шахматистов, перешедших под другие флаги, — это индивидуальные случаи. Сегодня у нас официально 415 тысяч человек. Процесс смены гражданства происходит постоянно. Конечно, пять шахматистов, поменявших гражданство, — это шахматисты высокого класса. Но незаменимых нет.

Для российских шахмат год сложился успешно. После перехода в Азию 150 шахматистов приняли участие в международных соревнованиях, мы выиграли 85 медалей, из них 30 золотых. 24 медали из них — это различные чемпионаты мира и один Кубок мира. Это большой успех. Сегодня наша команда полетела участвовать в чемпионате ШОС. Надеюсь также, что будет много медалей на чемпионате мира по рапиду и блицу», — приводит слова Филатова ТАСС.

Турнир ШОС по шахматам пройдёт 17-18 декабря в Циндао (Китай). Чемпионат мира по рапиду и блицу состоится с 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан).

Материалы по теме
Неожиданная развязка читерского скандала в шахматах: наказание понесёт Магнус Карлсен!
Неожиданная развязка читерского скандала в шахматах: наказание понесёт Магнус Карлсен!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android