Двое экс-россиян выступили в отборе на ОИ-2024 в Океании за сборные Кипра и Вануату

В Сиднее проходят соревнования Sail Sydney 2023, которые являются отборочными на Олимпийские игры-2024 для спортсменов из Океании в парусном спорте. На них вне рамок квалификации на ОИ допускаются участники с других континентов.

В классе Formula Kite в дисциплине кайтбординг на Sail Sydney 2023 выступили сразу двое спортсменов, ранее представлявшие Россию. Победителем соревновнований по итогам медальной гонки стал Денис Тарадин, перешедший в сборную Кипра. Он ранее уже завоевал олимпийскую лицензию для островного государства, став шестым на чемпионате мира-2023.

Четвёртое место на соревнованиях и третье среди спортсменов Океании занял Михаил Новиков, перешедший в сборную Вануату. Он не смог завоевать единственную олимпийскую лицензию, разыгрывавшуюся на турнире. Её получил для Новой Зеландии Лукас Уолтон-Кейм, ставший на соревнованиях вторым вслед за Тарадиным.

Новиков ещё сможет побороться за олимпийскую лицензию для Вануату в апреле следующего года на Регате последнего шанса во французском Йере, где в этой дисциплине разыграют пять путёвок на ОИ.

На Играх-2024 кайтбординг впервые будет представлен в олимпийской программе. Соревнования пройдут в гавани Марселя.