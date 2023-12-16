НФЛ: расписание матчей 15-го тура

16 декабря стартует 15-я игровая неделя в Национальной футбольной лиге (НФЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.
16 декабря, суббота
21:00 мск. «Цинциннати Бенгалс» — «Миннесота Вайкингс»
17 декабря, воскресенье
0:30 мск. «Индианаполис Кольтс» — «Питтсбург Стилерз»
4:15 мск. «Детройт Лайонс» — «Денвер Бронкос»
21:00 мск. «Грин-Бэй Пэкерс» — «Тампа-Бэй Бакканирс»
21:00 мск. «Каролина Пантерс» — «Атланта Фэлконс»
21:00 мск. «Кливленд Браунс» — «Чикаго Беарз»
21:00 мск. «Майами Долфинс» — «Нью-Йорк Джетс»
21:00 мск. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — «Канзас-Сити Чифс»
21:00 мск. «Нью-Орлеан Сэйнтс» — «Нью-Йорк Джайентс»
21:00 мск. «Теннесси Тайтенс» — «Хьюстон Тексанс»
18 декабря, понедельник
0:05 мск. «Аризона Кардиналс» — «Сан-Франциско Форти Найнерс»
0:05 мск. «Лос-Анджелес Рэмс» — «Вашингтон Коммандерс»
0:25 мск. «Баффало Биллс» — «Даллас Ковбойз»
4:20 мск. «Джэксонвилл Джагуарс» — «Балтимор Рэйвенс»
19 декабря, вторник
4:15 мск. «Сиэтл Сихокс» — «Филадельфия Иглз»