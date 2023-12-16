Нагорный, Вяльбе и Монсон войдут в «Команду Путина»

Стал известен список участников «Команды Путина». Об этом сообщили «Известия».

В список лиц, которые поддержат выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ 2024 года, вошли в том числе и прославленные спортсмены. Среди них олимпийская чемпионка фигуристка Татьяна Навка, двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко, 11-кратный рекордсмен мира пловец Шаварш Карапетян, боец ММА Джеффри Монсон, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, боксёр Александр Поветкин, боксёр Денис Лебедев, олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, шахматист гроссмейстер Сергей Карякин.

Напомним, выборы президента России 2024 года будут проходить в период с 15 по 17 марта.