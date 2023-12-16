«Всё больше уверенности в нашем президенте». Брусникина — о вхождении в «Команду Путина»

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Ольга Брусникина прокомментировала своё вхождение в «Команду Путина», образованную к выборам президента Российской Федерации 2024 года.

«Это большая честь для меня — войти в «Команду Путина». И, конечно, большая ответственность. Всё, что мы делаем, мы делаем для своей страны и при этом не имеем права на ошибку. Сегодня было важное событие, прозвучало много слов в поддержку нашего президента.

Могу сказать, как гражданин: сколько я живу и работаю, у меня с каждым годом всё больше уверенности в нашем лидере. Есть чувство надежности. Нет сомнений в том, что нас защитят, как это происходит, например, сейчас. И, конечно, я ощущаю чувство гордости за свою страну», — приводит слова Брусникиной «Матч ТВ».

Напомним, в список лиц, которые поддержат выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ 2024 года, вошли в том числе и прославленные спортсмены, среди них и Ольга Брусникина. Выборы президента России 2024 года будут проходить в период с 15 по 17 марта.