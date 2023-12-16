Глава ФШР: мир не готов мириться с дискриминацией по отношению к спортсменам из России

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался о предстоящем шахматном турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявив, что мир не готов мириться с дискриминацией по отношению к любым спортсменам, в том числе к российским, поэтому и появляются такие соревнования.

«Сегодня ШОС — большой центр экономической и политической жизни мира. Понятно, что мир не готов мириться с дискриминацией по отношению к различным спортсменам, в том числе к российским. Поэтому логично, что появились три больших альтернативных спортивных события: Игры БРИКС, Игры ШОС и «Игры дружбы». В итоге наша шахматная сборная полноценно, с флагом и гимном участвует в первом турнире ШОС.

У нас собрана интересная команда. Надеемся, что будут результаты. Соперники там будут сильные, но надеемся, что вернемся с медалями», — приводит слова Филатова «Матч ТВ».

Напомним, шахматный турнир ШОС пройдёт 17–18 декабря в китайском Циндао. В составе сборной России выступят Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Анастасия Боднарук. Капитаном команды станет Александр Рязанцев.