Международная федерация дзюдо назвала место проведения предолимпийского ЧМ-2024

Международная федерация дзюдо объявила, что местом проведения чемпионата мира 2024 года станет Абу-Даби. Индивидуальные соревнования пройдут в столице Объединённых Арабских Эмиратов с 19 по 23 мая. 24 мая будут разыграны медали в смешанном командном турнире.

ЧМ станет последним из крупных турниров, где можно набрать очки в мировой рейтинг, согласно которому будут распределены лицензии на ОИ. Олимпийские игры-2024 состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Чемпионат мира по дзюдо — 2023 проходил в Дохе. На него допускались российские спортсмены в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Они выиграли две золотые медали у мужчин: Арман Адамян в категории до 100 кг и Инал Тасоев в категории свыше 100 кг.