Пловец Минаков рассказал, каких блюд русской кухни ему не хватает в США

Российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, чемпион Европы и призёр чемпионатов мира, ответил, каких блюд русской кухни ему не хватает в США.

«Блины и сырники, наверное, самое основное. Там вообще их не готовят, как и борщ. Но в целом опции здорового питания есть. Вопрос в другом — нужна машина, чтобы добраться куда-то, ведь университет расположен не в городе. Общественный транспорт в стране не особо развит, поэтому нужно заранее планировать всё», — сказал Минаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Отметим, что Минаков, обучающийся в США, ранее заявлял, что не собирается менять спортивное гражданство на американское.