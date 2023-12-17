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Пловец Минаков рассказал, каких блюд русской кухни ему не хватает в США

Пловец Минаков рассказал, каких блюд русской кухни ему не хватает в США
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Российский пловец Андрей Минаков, специализирующийся в плавании баттерфляем и вольным стилем, чемпион Европы и призёр чемпионатов мира, ответил, каких блюд русской кухни ему не хватает в США.

«Блины и сырники, наверное, самое основное. Там вообще их не готовят, как и борщ. Но в целом опции здорового питания есть. Вопрос в другом — нужна машина, чтобы добраться куда-то, ведь университет расположен не в городе. Общественный транспорт в стране не особо развит, поэтому нужно заранее планировать всё», — сказал Минаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Отметим, что Минаков, обучающийся в США, ранее заявлял, что не собирается менять спортивное гражданство на американское.

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