Анна Вяхирева заняла второе место в рейтинге лучших гандболисток мира

Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за «Кристиансанд», заняла второе место в рейтинге лучших гандболисток мира по версии норвежского портала Tophandball.

В третий раз подряд первую строчку заняла норвежка Хенни Рейстад из датского «Эсбьерга». На третьем месте в рейтинге расположилась Катрине Лунде, которая является одноклубницей Вяхиревой. Российская гандболистка Дарья Дмитриева, выступающая за словенский «Крим», заняла 14-е место в списке. В прошлом сезоне Дмитриева располагалась на седьмой строчке рейтинга.

Отметим, что составили список норвежский специалист Стиг Нюгорд и датский блогер Расмус Боюсен.