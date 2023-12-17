Евгений Рылов отказался участвовать в ОИ при текущих условиях МОК

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже при текущих условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я подготовил заявление и хочу его озвучить. Не раз обозначал свою политическую позицию и точку зрения в отношении МОК. Сегодняшнее моё заявление не будет исключением. Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжёлой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Россия — великая. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить. Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране. Спасибо за внимание», — сказал Рылов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что ранее Рылов также заявлял, что не поедет на Олимпийские игры в качестве «нейтрального спортсмена».