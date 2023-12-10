Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Пловец Рылов: не вижу возможным получать нейтральный статус, идти против страны

Пловец Рылов: не вижу возможным получать нейтральный статус, идти против страны
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира, российский пловец Евгений Рылов отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция) в индивидуальном нейтральном статусе. Для этого им нужно квалифицироваться в своих видах спорта и выполнить ряд противоречивых требований МОК.

Рылов заявил, что «остаётся верен своей стране, так как любит её».

«Пока решение МОК выглядит формальным, чтобы увидели — они допустили, приняли решение, чтобы история с нашим допуском хорошо выглядела со стороны. Но по сути это ничего не меняет.

Не вижу возможным получать нейтральный статус, соглашаясь что-то подписывать, идти против страны», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Материалы по теме
МОК заявил о восьми россиянах, выполнивших критерии для Олимпийских Игр-2024. Кто они?
МОК заявил о восьми россиянах, выполнивших критерии для Олимпийских Игр-2024. Кто они?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android