Пловец Рылов: не вижу возможным получать нейтральный статус, идти против страны

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира, российский пловец Евгений Рылов отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция) в индивидуальном нейтральном статусе. Для этого им нужно квалифицироваться в своих видах спорта и выполнить ряд противоречивых требований МОК.

Рылов заявил, что «остаётся верен своей стране, так как любит её».

«Пока решение МОК выглядит формальным, чтобы увидели — они допустили, приняли решение, чтобы история с нашим допуском хорошо выглядела со стороны. Но по сути это ничего не меняет.

Не вижу возможным получать нейтральный статус, соглашаясь что-то подписывать, идти против страны», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».