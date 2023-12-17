Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мирон Лифинцев установил юношеский рекорд Европы и России в заплыве на 50 м на спине

Российский пловец Мирон Лифинцев установил юношеский рекорд Европы и России на дистанции 50 м на спине. Он показал время 22,75 секунды. Этого достижения Лифинцев добился на Кубке Владимира Сальникова, который проходит в Санкт‑Петербурге.

По итогам заплыва Лифинцев занял второе место. Победу одержал призёр Олимпийских игр в плавании Климент Колесников. Он показал время 22,42 секунды. Замкнул тройку призёров Павел Самусенко (22,78). Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов (22,95) стал четвёртым.

У женщин в данной дисциплине победила Арина Хитева (26,46), чемпионка Европы Мария Каменева (26,49) стала второй, Александра Курилкина (26,64) заняла третье место.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен Климентом Колесниковым. Он проплыл 50 м на спине за 22,77 секунды.