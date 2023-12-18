Мишустин: будем поддерживать традиции проведения соревнований стран СНГ

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ высказался о сотрудничестве стран в области спорта.

«Вместе мы проводим раз в два года Игры стран СНГ. Первые состоялись в Казани. В текущем году соревнования прошли в Минске. Создали условия для организации в скором будущем чемпионатов, первенств и Кубков по отдельным видам спорта. Такие традиции будем поддерживать, чтобы атлеты могли показать себя в честной борьбе и радовать своих болельщиков», — приводит слова Мишустина «RT на русском».

Напомним, Игры стран СНГ впервые прошли в Казани в сентябре 2021 года. Второй розыгрыш соревнований прошёл в августе текущего года в Минске (Беларусь). Следующие соревнования запланированы на 2025 год. III Игры стран СНГ должны пройти в городе Гянджа (Азербайджан).