Гроссмейстеры турнира «Шахматные звёзды 3.0» провели мастер-классы

17 декабря в ТРК VEGAS Крокус Сити известные мировые гроссмейстеры провели сеансы одновременной игры и приняли участие в зрелищных играх вслепую. Мероприятие прошло в рамках турнира «Шахматные звёзды 3.0» с общим призовым фондом 15 млн рублей, который проходит на территории Большой спортивной арены «Лужники» с 14 по 19 декабря.

В пространстве Times Square VEGAS профессионалы и любители шахматного спорта наблюдали за играми знаменитых гроссмейстеров в формате мастер-классов для юных финалистов турнира «Шахматные звёзды 3.0» и увлекательными сеансами игры вслепую, получали автографы гроссмейстеров, общались с единомышленниками и даже познакомились с маскотом тигром Чемпом от генерального информационного партнёра «Чемпионат».

В мастер-классах и играх вслепую приняли участие девять гроссмейстеров: Владислав Артемьев играл в паре с Екатериной Лагно, Эрнесто Инаркиев – с Франсиско Вальехо, Раунак Садхвани – с Александрой Горячкиной, Теймур Раджабов играл один. В играх вслепую приняли участие Александр Грищук и Евгений Томашевский, каждый – на двух досках.

В играх с гроссмейстерами участвовали дети, показавшие лучшие результаты по итогам рапида в турнире «Шахматные звёзды 3.0». Сеансы одновременной игры игрались на 41 доске, семеро детей сыграли вничью с гроссмейстерами: Новожилов Семён (группа до 15 лет, Ярославская область), Зеленков Григорий (до 15 лет, Москва), Туник Денис (до 15 лет, Москва), Иван Шинкоренко (до 13 лет, Ивановская область), Савенко Дмитрий (до 11 лет, Московская область), Лейсле Дарья (до 15 лет, Москва), Владимир Теремков (до 11 лет, Московская область).

19 декабря в «Лужниках» пройдёт заключительный игровой день турнира «Шахматные звёзды 3.0», во время которого определятся победители в детских соревнованиях и турнире гроссмейстеров.