Сборная России по мини-футболу уступила команде Ирана в первом товарищеском матче

Сборная России по мини-футболу провела первый товарищеский матч против национальной команды Ирана, занимающей шестое место в рейтинге ФИФА. Встреча состоялась 18 декабря 2023 года в иранском городе Лар.

Матч завершился победой сборной Ирана по мини-футболу со счётом 3:2. На 26-й минуте встречи Махди Карими вывел иранцев вперёд, он же спустя минуту оформил дубль. К 34-й минуте матча счёт стал 3:0 в пользу хозяев площадки, забитым мячом отметился Али Хассанзаде. На 36-й минуте Артём Ниязов отыграл один мяч, а на 37-й минуте Сергей Орлов сократил отставание сборной России.

Второй из запланированных товарищеских матчей между командами состоится в Ларе во вторник, 19 декабря. Игра начнётся в 13:00 мск.