Российские шахматисты выиграли турнир ШОС в Китае, выступая с флагом и гимном

Сборная России по шахматам стала победителем турнира Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошёл в Циндао (Китай). В состав команды вошли Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук, в качестве тренера выступил Александр Рязанцев.

Согласно регламенту соревнований, по круговой системе друг с другом сыграли сборные России, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая (от него выступали три команды), Монголии, Непала и Таджикистана.

В заключительный игровой день российские шахматисты выиграли все четыре матча и стали победителями турнира, набрав 17 рейтинговых очков. Второе место заняла основная сборная Китая, которая уступила России лишь одно очко. Тройку призёров замкнули шахматисты из Монголии.

«Впервые в истории проходил турнир ШОС, который по сути можно назвать эквивалентом чемпионата мира, и российская сборная выступала на нём с гербом и флагом. Мы очень гордимся такой исторической победой, тем более что она была одержана в Китае, где «хозяева поля» были представлены тремя командами, и в одной из них играла экс-чемпионка мира. Золото россиян — огромная радость для всех наших болельщиков. Поздравляю всех с этой большой победой!» — заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов пресс-службе организации.