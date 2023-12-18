Российские шахматисты выиграли турнир с флагом и гимном. Даже китайцы их не остановили!

В китайском Циньдао завершился шахматный турнир Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором принимали участие сборные России, Китая, Монголии, Ирана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Непала и ещё двух команд хозяев: сборной Шанхая и собственно сборной самой Шанхайской организации сотрудничества, – составленных из неплохих китайских шахматистов. Для сборной России по шахматам это был первый турнир с начала 2022 года, в котором она выступала со своим флагом и гимном.

Конечно, турнир ШОС – это не Всемирная Олимпиада и не командный чемпионат Азии, но статус его несомненен. Да, многие команды выступали в экспериментальных составах: понятно, что Иран и Казахстан могли выставить свои основные сборные, но предпочли обкатать талантливую молодежь. Монгольская сборная только что играла изматывающий матч с командой ХМАО-Югры, поэтому присутствовали не все ключевые игроки. Кроме того, вскоре начнутся чемпионаты мира по рапиду и блицу в Узбекистане – ряд известных игроков посчитали, что огромные призы и почести скоростных чемпионатов для них важнее, чем важный, но дружеский старт.

Однако Китай оказался настроен на домашнюю победу: в составе оказались второй номер Поднебесной Вей И (чемпион мира Дин Лижэнь официально отдыхает до старта январского Вейк-ан-Зее), первый в истории китайский «семисотник» Ван Юэ и экс-чемпионка мира Тан Чжунъи.

В России тоже очень ответственно подошли к формированию сборной, однако вмешалось сразу несколько «но». К сожалению, турнир ШОС наложился на грандиозный праздник «Шахматные звезды» в Москве, в программе которого были заявлены и детские фестивали, и главный турнир с участием Сергея Карякина, Владислава Артемьева, Александра Грищука и Евгения Томашевского. В прессе бушевали страсти по поводу участия, а точнее, неучастия в игре за сборную (причём с флагом!) Карякина, но, что важнее, эта накладка нанесла удар по женской доске сборной России. Бороться против ведущих китаянок «с гарантией» по плечу далеко не всем талантливым шахматисткам, а тут в «Шахматных звездах» оказались задействованы обе ведущие россиянки: Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Материалы по теме В ФШР сожалеют об отказе Карякина от участия на турнире ШОС

В этой ситуации штаб сборной России сделал довольно неожиданный ход: не стал делать ставку на молодых, подающих надежды мастериц доски, а заявил чемпионку России по рапиду Анастасию Боднарук – шахматистку, не всегда играющую ровно, может быть, прошедшую пик формы, но очень волевую, не боящуюся авторитетов и весьма искусную в битвах с коротким контролем.

Шаг этот выглядел очень рискованным, но оправдался. Кроме того, не будем забывать и про то, что в Китае россиянам играть тяжело – перелет, смена часового пояса, непривычная пища, выход с самолёта за доску. Бывали случаи, что некоторые наши игроки чуть было не просыпали здесь свои партии. А Настя имела большой опыт поездок в эту своеобразную страну.

Анастасия Бондарук Фото: FIDE

В плане мужских досок выбор тренера команды Александра Рязанцева пал на молодых Даниила Дубова и Андрея Есипенко, но прям перед стартом Есипенко тяжело заболел, и его экстренно заменил Максим Матлаков.

Главная команда Китая выглядела явным фаворитом, как по рейтингу, так и за счёт фактора своего поля.

Вдобавок к этому по жребию в первом туре Китай и Россию, словно специально не давая нашим времени на акклиматизацию, свели между собой. Дубов и Вей И сыграли вничью, Боднарук уступила Лей, но матч спас Матлаков, нокаутировавший Ван Юэ. К слову, многоопытный китаец выглядел в турнире не слишком уверенно и весьма «помог» россиянам.

Максим Матлаков (Россия) – Ван Юэ (Китай)

Относительная неудача не обескуражила фаворитов, и Китай продолжил стремительно набирать очки, круша почти всех по 3:0, в то время как российская команда отчаянно пыталась восстановить наилучшие кондиции. У Боднарук случилась осечка с талантливой казашкой Мируэт Камалиденовой, Матлакова сыграл одну «лишнюю» ничью – и вот Китай в первый день уже обеспечил себе солидное преимущество – 1,5 личных очка.

Однако во второй день турнира россияне отоспались и хорошенько настроились, в то время как китайская машина внезапно засбоила. Сначала отрыв сократился до очка, а потом в матче против Монголии Ван Юэ проиграл надежде Улан-Батора Мухдалаю Амилалу – и команды сравнялись!

В последнем туре все решалось в матчах Россия –сборная ШОС и Китай – Казахстан. Даниил Дубов свою партию выиграл – лидер россиян показал феноменальный результат 8,5 из 9 и внёс решающий вклад в успех своей команды. Анастасия Боднарук не смогла добить изворотливую соперницу, но Максим Матлаков выцарапал выигрыш. Счёт матча – 2,5:0,5.

Даниил Дубов (Россия) – Тонсен Ван (команда ШОС)

В тоже время китайцы совсем замандражировали и провели заключительный матч крайне неуверенно –Ван Юэ не выиграл, а опаснейшая Камалиденова взяла и добавила в свою личную коллекцию скальп экс-чемпионки мираТан Чжунъи. Матч завершился со счётом 1,5:1,5, и оказалось, что сборная Китая отстала от России как по командным, так и по личным очкам! Победа!

В схватке за третье место Монголия вырвала место на пьедестале у Ирана, но стоит отметить, что все остальные команды сильно отстали от двух фаворитов.

Итоговое положение. 1. Россия – 17, 2. Китай – 16, 3. Монголия – 12.

Сборная России выиграла первый командный турнир, но почивать на лаврах рано. Это всего лишь генеральная репетиция перед командным чемпионатом Азии, который предположительно должен пройти в 2024 году. Турнир ШОС показал, что шансы выступление и на хорошее выступление в этом турнире у нашей национальной команды есть. Лишь бы политика не вмешалась!