«Мы не бомжи». Винер жёстко высказалась о допуске россиян без флага и гимна

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер категорично высказалась касательно допуска россиян на Олимпиаду-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом у МОК есть подробный список требований к спортсменам для допуска, он не ограничивается лишь спортивными результатами.

«Флаг и гимн России – принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины, зачем вообще тогда выступать? Мы и в России хорошо выступаем, очень серьёзная борьба. Была же Спартакиада народов СССР, сейчас есть Игры дружбы, Игры БРИКС, где будут получать звания, как и после Олимпийских игр, премии будут такие же спортсменам и тренерам. Мы выступаем в своей стране, это не политика, а самые настоящие Игры. Какие Олимпийские игры могут быть без соревнований стран? Мы что, на коленях ползать должны с руками поднятыми? У нас спортсмены всё получат и так – звания, машины, призовые – всё получат они.

Олимпиада уже не так себя показывает, она не объединяет, и не вестник мира уже, никакой там нет дружбы народов», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт» со ссылкой на «Соловьёв Live».