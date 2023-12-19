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Владислав Артемьев выиграл международный турнир «Шахматные звезды»

Владислав Артемьев выиграл международный турнир «Шахматные звезды»
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Российский шахматист Владислав Артемьев стал победителем международного турнира «Шахматные звезды», который проходил в Москве.

«Считаю, что моя победа на турнире закономерная. Турнир проходил в упорной борьбе, и до последнего тура было всё непонятно, все решалось на последних секундах, и я рад, что я был точен. Я доволен, что выступил достаточно ровно», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Шахматисты провели девять партий по правилам рапида. По результатам двух турниров Артемьев стал обладателем главного трофея. Он занял первое место в рапиде и второе место в блице, что по итогу стало лучшим результатом. В турнире «Шахматные звезды» принимали участие 10 спортсменов. Призовой фонд соревнований составил 15 млн рублей.

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