Владислав Артемьев выиграл международный турнир «Шахматные звезды»

Российский шахматист Владислав Артемьев стал победителем международного турнира «Шахматные звезды», который проходил в Москве.

«Считаю, что моя победа на турнире закономерная. Турнир проходил в упорной борьбе, и до последнего тура было всё непонятно, все решалось на последних секундах, и я рад, что я был точен. Я доволен, что выступил достаточно ровно», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Шахматисты провели девять партий по правилам рапида. По результатам двух турниров Артемьев стал обладателем главного трофея. Он занял первое место в рапиде и второе место в блице, что по итогу стало лучшим результатом. В турнире «Шахматные звезды» принимали участие 10 спортсменов. Призовой фонд соревнований составил 15 млн рублей.